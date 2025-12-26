edición general
PP e IU aprueban en Oviedo un presupuesto de 294 millones entre críticas del PSOE y Vox

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado de forma definitiva este viernes, con los votos del PP y el apoyo de IU, el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 294 millones de euros, frente a los 270 millones de las actuales cuentas, un 8,9% más. Es el segundo año que el Gobierno que lidera Alfredo Canteli, que cuenta con mayoría absoluta, llega a un acuerdo con Izquierda Unida para la aprobación de las cuentas públicas, un acuerdo que ha sido objeto de críticas por parte del PSOE y Vox, que han votado en contra del presupuesto.

comentarios
Pertinax
¿Podemos Asturias qué opina al respecto? :roll:
mancebador
#1 No parece que tenga ningún concejal. :troll:
Tarod
Que bien ver que hay gente que se pone de acuerdo pese al ruido y las siglas
