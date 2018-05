El PP echa mano de un profesor del Opus Dei en su oposición a la eutanasia en el Congreso

La diputada del PP Pilar Cortés ha recomendado a los parlamentarios la lectura del libro "Doctor, no haga todo lo posible", de Pablo Requena Meana, delegado del Vaticano ante la Asociación Médica Mundial, donde este martes lo ha presentado. Requena Meana es médico, teólogo y profesor de bioética en la Pontificia Università della Santa Croce (Roma), un centro de referencia del Opus Dei. Este médico sacerdote dice que "el paciente no quiere morir; el paciente no va a pedir morir; lo que quiere es vivir sin sufrimiento y dolor".