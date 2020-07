Titular completo: El PP critica el afán de protagonismo de Vox con la moción de censura y dice que se necesita "una alternativa realista". El PP no va a votar a favor de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Ya lo dejó claro este miércoles y por muchas presiones que pueda recibir, Génova no va a cambiar su posición. "Esta moción de censura esta abocada al fracaso". En el PP "actuamos desde la responsabilidad y no desde el tacticismo".