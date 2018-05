El PP convence a Teófilo de Luis para que no deje su escaño antes de la moción de censura

Teófilo de Luis, un diputado histórico del PP por Madrid, ha anunciado hoy de forma sorpresiva su abandono del escaño, justo dos días antes de la ajustadísima votación de la moción de censura. Su voto no es determinante para evitar que prospere la censura, pero deja a su partido en una posición de mayor debilidad. No obstante, convencido por el PP, no será hasta el próximo 20 de junio cuando deje su acta, por lo que sí acudirá al debate de la moción de censura finalmente.