El PP considera que aceptar la reforma de la Constitución es un acto de generosidad de Rajoy

“Que Pedro Sánchez apoye al gobierno, que no está apoyando al PP,es muy positivo.Pedro Sánchez no está perdiendo capacidad de oposición al PP y está ganando capacidad de Estado.Demuestra la capacidad de diálogo de todos y unidad de respuesta.Y quizás es algo con lo que no contaban los independentistas”. Sobre el acuerdo para la reforma de la Constitución que Sánchez ha conseguido del presidente del gobierno,Maroto lo ha atribuido a “un acto de generosidad de Rajoy” porque, en su opinión, no servirá para calmar los ánimos..