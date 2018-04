PP y Ciudadanos mantienen una línea secreta de diálogo pero sin acuerdo sobre Cifuentes

No todo es incomunicación. Aunque oficialmente no hay contactos entre Fernando Martínez Maillo y José Manuel Villegas, en representación de PP y Ciudadanos, respectivamente, sí se mantiene una línea oficiosa de diálogo “con otros interlocutores” aunque con escasos resultados para los populares, admiten fuentes de la dirección de Génova. La formación de Albert Rivera “no tiene tan claro su apoyo a la moción de censura”, agregan, aunque ello no significa que ambas formaciones hayan acercado posiciones para evitar la salida de Cristina Cifuentes