El PP asegura que que "no ha obstruido" ninguna investigación judicial

La vicesecretaria de Comunicación de los populares Marta González ha dicho que el caso de la exnúmero dos del PP "no tiene nada que ver" con el de la ministra de Justicia,Dolores Delgado. En el PP no están "ni mínimamente preocupados por las grabaciones" que puedan publicarse en los próximos días. Y la dirección remarca que "en el PP no se ha obstruido ningún caso" de corrupción como sugieren las grabaciones de este lunes. "No tenemos constancia de la existencia ni de la no existencia" de otras grabaciones. Ha evitado poner la mano en el fuego