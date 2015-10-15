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El PP afea que Lamine Yamal ondeara una bandera palestina: "No se debe mezclar el deporte con otras cuestiones"

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha afeado este martes que el jugador del Barça Lamine Yamal ondeara una bandera palestina en el autobús con el que el FC Barcelona celebró ser ya campeón de la Liga 2025/2026. "No puedo estar a favor" de este gesto del jugador culé porque "no se debe mezclar el deporte con otras cuestiones".

| etiquetas: pp , lamine yamal , bandera palestina
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23 comentarios
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Comentarios destacados:        
#1 fremen11
Claro díselo a los deportistas rusos...
23 K 259
#17 DonaldBlake
#1 O a Carvajal.
4 K 62
#20 Assoka
#1 o a la LFP, que nos coló la bandera de Ucrania en los partidos que le dio la gana
0 K 11
#3 laruladelnorte *
Los derechos humanos se defienden siempre en todos los ámbitos y ocasiones,un ole por Lamine. :-*
9 K 118
#2 concentrado
Ni la gestión pública con el enriquecimiento personal, pero ahí los tienes.
7 K 103
SpanishJedi #5 SpanishJedi
Sin duda estas ratas estarían diciendo lo mismo si la bandera hubiera sido la de Shitrael. :roll:
6 K 88
jonolulu #16 jonolulu
Claro que sí, guapi

.  media
5 K 73
Top_Banana #7 Top_Banana
Si fuera una bandera de Israel, les parecería perfecto.

Son así de hipócritas.
3 K 52
nereira #4 nereira *
El Presidente de la Diputacion Elias Bendodo y el diputado de Deportes y Juventud Cristobal Ortega recibieron a las selecciones provinciales de baloncesto masculina y femeninas de las categorias cadete e infantil que proximamente competiran en el Campeonato de Andalucia de Selecciones Provinciales.15 octubre 2015

www.malaga.es/deportes/1320/com1_md3_cd-24315/el-presidente-de-la-dipu
1 K 33
XtrMnIO #11 XtrMnIO
Dicen eso por no decir directamente que están a favor del genocidio e invasión que sufren los palestinos.
2 K 32
#12 Perrota
Díselo a Rajoy, que no es deportista pero nunca se ha metido en política.
2 K 29
josde #15 josde
#12 Ni siquiera ha sido presidente del gobierno, por lo menos no se acuerda.
0 K 20
#19 omega7767 *
#15 ni siquiera se votó por si mismo
0 K 11
Vodker #13 Vodker *
El PP lleva una racha de declaraciones queeeeee.... a lo Florentino xD
1 K 23
#8 Suleiman
Ahora vas y se lo cuentas a tantos deportistas... Nadal, Carvajal, etc...
1 K 22
#10 fremen11
#8 Pero esos están del lado bueno de la historia....
0 K 10
magnifiqus #6 magnifiqus
A ver si este hipócrita dice lo mismo cuando el Barça le dedique el título a la Moreneta
1 K 19
#18 Celsar
Menudos basuras, para ellos no se puede mezclar el deporte con ser humano.
0 K 12
vviccio #9 vviccio
Debía ondear la bandera del BBVA o del Santander o de Caixabank o la de Quirón...
0 K 11
ayatolah #14 ayatolah
Aún siguen poniendo la bandera de Ucrania al lado del marcador en las retransmisiones?

Lo digo porque no soy seguidor del fútbol y sé que durante una temporada la estuvieron poniendo.
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Ankor #21 Ankor
Por eso mismo no dicen nada cuando hay banderas con Pollos en otros estadios.
0 K 9
#23 mariopg
al PP ni puto caso. nunca
0 K 8
#22 Saville
Bendodo... ah si! El judío sionista del pp. Qué va a decir si no?
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menéame