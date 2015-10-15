El PP afea que Lamine Yamal ondeara una bandera palestina: "No se debe mezclar el deporte con otras cuestiones"

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha afeado este martes que el jugador del Barça Lamine Yamal ondeara una bandera palestina en el autobús con el que el FC Barcelona celebró ser ya campeón de la Liga 2025/2026. "No puedo estar a favor" de este gesto del jugador culé porque "no se debe mezclar el deporte con otras cuestiones".