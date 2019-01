El pozo sin fondo de la mediocridad

La mediocridad, según la Real Academia que define cosas, es la cualidad del mediocre, del latín mediocris, se refiere a aquello de calidad media, tirando a malo. Un pozo creo que ya sabemos todos lo que es, así que no iré a Google a buscar su definición. Siempre he sentido temor ante mi propia mediocridad. Al leer algunos de mis textos, trabajos de clase e incluso alguna poesía lamentable que escribí, no puedo evitar sentir vergüenza ajena de mi yo del pasado. Reniego de mí misma, yo ya no soy esa, no se vaya usted a pensar.