El presidente del Flat Earth F. C. vista a AS para hablar de su idea de que la Tierra es plana y su club, que acaba de ascender a Tercera División. Javier Poves (Madrid, 1986) fue futbolista de joven. Debutó en Primera con el Sporting y se retiró a los 25 años. Ahora es presidente del Flat Earth F. C., ex Móstoles Balompié, equipo ya de Tercera División.