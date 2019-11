Los ciberataques en el ámbito sanitario están a la orden del día, pese a que la gran mayoría no llegan a hacerse públicos. Como muestran webs especializadas en seguridad informática sanitaria como Health IT Security, España no es una excepción. Ocurrió en Asturias en un intento de robo de información sanitaria, o cuando el criptogusano WannaCry obligó a los hospitales españoles a tomar medidas urgentes de protección en 2017.