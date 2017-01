Posverdad y Buloteca

Viñeta de JRMora. No importa el origen de los palabros posmodernos, los abrazamos con un catetismo fervoroso. Y si tienen su origen en un anglicismo, hasta nos resultan más “cul”. “Fake news”, “post-truth” and the milk they gave him. En este caso se seguirá diciendo que el invento de la posverdad aparece tras el inesperado, para algunos, resultado del Brexit o el de las elecciones de EEUU. No importará que se haya usado mucho antes en otros contextos, o en el mismo.