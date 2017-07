La posverdad, la ciencia... y el "tótum revolútum"

A partir de esta aparente incongruencia entre la realidad y lo que se dice de la realidad, se acuñó la palabra POSVERDAD, declarando así que en este nuevo panorama político y social los hechos ya no importan. Pero la posverdad no es algo nuevo..., lo nuevo es que puede afectar a la ciencia. En el contexto actual, con un ciclo de noticias cada vez mas vertiginoso, la inmediatez y la fragmentación resultante de las redes sociales, la posverdad surge de la dificultad del público general para distinguir entre lo que es verdad y lo que no lo es.