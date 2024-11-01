edición general
4 meneos
321 clics

Postura de la semana: El taladro percutor  

Esta semana te traemos la posición de la semana: el taladro percutor. La posición del taladro es complicada de llevar a cabo, pero no dejes que eso te desanime.

| etiquetas: taladro , percutor
3 1 6 K -7 cultura
7 comentarios
3 1 6 K -7 cultura
La_patata_española #1 La_patata_española
Justo al final del artículo se ve la patita de ChatGPT: "Claro que sí, aquí tienes el texto adaptado al español con un toque juguetón y desenfadado:".
6 K 63
Urasandi #3 Urasandi
#1 pero "Eva es una joven creadora de contenido..."
2 K 18
angeloso #4 angeloso
#3 Y tan joven, ChatGPT tiene 3 años.
2 K 26
Templetonpeck #7 Templetonpeck
#1 #3 #4 Está tardando un voto para los textos redactados con ChatGPT :palm: ¬¬
1 K 18
victorjba #2 victorjba
¿Eso es sexo o gimnasia artística?
0 K 20
TripleXXX #6 TripleXXX
Lo juro que pensaba que iba de bricolaje :-(
0 K 7
Gadfly #5 Gadfly
Y así, amigos mios, hundimos poco a poco más esto en la mierda
0 K 5

menéame