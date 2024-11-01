·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13342
clics
Charlie Kirk, morir como piensas
6167
clics
Hablemos de crímenes por motivaciones ideológicas en EEUU usando las estadísticas
5548
clics
Así habla Ayuso cuando no tiene pinganillo. Tropiezo intelectual
5107
clics
Tellado lo ha vuelto a hacer
4446
clics
El vídeo de Guillermo Fesser en 'El Intermedio' explicando quién era Charlie Kirk
más votadas
616
Países Bajos se convierte en el cuarto país que no participará en Eurovisión 2026 si compite Israel: “Está en juego el sufrimiento humano”
689
Jair Bolsonaro es condenado a más de 27 años de prisión por conspirar para un golpe de Estado en Brasil
462
La Policía detiene al hijo de la alcaldesa de Bezana (PP-Vox) por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria durante un acto de memoria democrática
358
Un ex primer ministro de Francia (Dominique de Villepin) se rinde ante el papel de España en el genocidio de Gaza: “Salva el honor de Europa”
561
Rastreando a los francotiradores fantasma: cómo una unidad de Israel masacró a una familia desarmada en Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
321
clics
Postura de la semana: El taladro percutor
Esta semana te traemos la posición de la semana: el taladro percutor. La posición del taladro es complicada de llevar a cabo, pero no dejes que eso te desanime.
|
etiquetas
:
taladro
,
percutor
3
1
6
K
-7
cultura
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
6
K
-7
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
La_patata_española
Justo al final del artículo se ve la patita de ChatGPT: "
Claro que sí, aquí tienes el texto adaptado al español con un toque juguetón y desenfadado:
".
6
K
63
#3
Urasandi
#1
pero "
Eva es una joven creadora de contenido..
."
2
K
18
#4
angeloso
#3
Y tan joven, ChatGPT tiene 3 años.
2
K
26
#7
Templetonpeck
#1
#3
#4
Está tardando un voto para los textos redactados con ChatGPT
1
K
18
#2
victorjba
¿Eso es sexo o gimnasia artística?
0
K
20
#6
TripleXXX
Lo juro que pensaba que iba de bricolaje
0
K
7
#5
Gadfly
Y así, amigos mios, hundimos poco a poco más esto en la mierda
0
K
5
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente