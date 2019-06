La postura al comer influye en cómo se percibe el sabor de los alimentos

Una nueva investigación publicada en el Journal of Consumer Research ha descubierto que la postura afecta la percepción del gusto y que la comida sabe mejor cuando estás sentado. Lo contrario también es cierto, si te tomas de pie un medicamento no te resulta tan amargo. El autor principal, Dipayan Biswas, profesor de Marketing de la University of South Florida, [...] descubrió que estar de pie incluso durante unos pocos minutos provoca estrés físico y silencia las papilas gustativas.