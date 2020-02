Los pospartos normales no están bien vistos en ‘prime time’  

Puede que el intermedio del evento cinematográfico por antonomasia no sea el momento idóneo para anunciar una gama de productos para el puerperio. Pero ¿y por qué no? ¿Es que no había recién paridas viendo la gala de los Óscar? Probablemente no las suficientes para los responsables de la cadena ABC, que impidieron que se emitiera un anuncio de la marca Frida Mom durante los intermedios de la retransmisión. O tal vez sí había quorum entre la audiencia, pero eso era lo de menos. Porque el spot en cuestión quebrantaba las leyes del buen gusto.