Un crecimiento que no estaría vinculado a una Europa inoperante que no dejaba de mirarse el ombligo y en regular en vez de crear riqueza, sino que estaría vinculado a los EEUU, a la Commonwealth (especialmente Canadá, Australia y Nueva Zelanda) y a las naciones emergentes. Reino Unido no sería sino un Singapur gigante avanzando en la senda de la prosperidad. O ese era el sueño.