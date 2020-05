El portavoz del Kremlin, Dimitry Peskov, ingresado en un hospital por coronavirus [ENG]

MOSCÚ (AP) - El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, fue hospitalizado con el coronavirus, el último de una serie de contratiempos para el presidente Vladimir Putin mientras Rusia lucha por contener el creciente brote. "Sí, me he enfermado. Me están tratando ", dijo Peskov, un asistente clave de Putin, a la agencia de noticias Interfax el martes. También infectada estaba la esposa de Peskov, la campeona olímpica de baile en hielo Tatyana Navka. Ella le dijo a los periodistas que la condición de Peskov es que evoluciona de forma favorable.