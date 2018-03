El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria también falseó su currículum

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, Rubén Gómez, falseó su currículum, pues en realidad no tiene la licenciatura en Físicas que decía tener en 2015 y que sigue diciendo tener. “Yo gané todas las primarias, pero se consideró que era mejor que el cabeza de lista fuera alguien con titulación superior y por eso se optó por él, aunque luego se demostró que no tenía”. Así se expresó el pasado miércoles su excompañero Juan Ramón Carrancio, actual diputado no adscrito en el Parlamento autonómico.