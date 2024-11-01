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Las portadas de los periódicos de este sábado, 14 de marzo  

Las portadas de los periódicos de este sábado, 14 de marzo

| etiquetas: periodismo , prensa , periódicos , portadas
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2 comentarios
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capitan__nemo #2 capitan__nemo
¿3 periodicos?
Aunque sea pon esta.
www.lasportadas.es/
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
sí, para EL ABECEDARIO y para LO PAÍS, lo más importante, relevante, histórico, etc. para Españita es lo que alguien dice haber escuchado de alguien diciendo que están hablando de algo entre alguienes sobre algo que está pasando y que continúa pasando en X lugar, en Cuba.... sí... el régimen del 78 apuntalado por Vocento y PRISA eligiendo la misma foto que no es ilustrativa de nada, y muy grandota (que escribir da mucha pereza y así llenamos más hueco), sobre quien dice que manda en Cuba... lo dicho... tenemos a fachas que se pueden haber confundido hoy en el quiosco y haberse llevado LO PAÍS... y a pijoprogres que se hayan llevado EL ABECEDARIO... qué asco de periodismo!
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menéame