Las portadas de los periódicos de este sábado, 14 de marzo  

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capitan__nemo
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#1
YSiguesLeyendo
*
sí, para
EL ABECEDARIO
y para
LO PAÍS
, lo más importante, relevante, histórico, etc. para Españita es lo que alguien dice haber escuchado de alguien diciendo que están hablando de algo entre alguienes sobre algo que está pasando y que continúa pasando en X lugar, en
Cuba
.... sí... el régimen del 78 apuntalado por Vocento y PRISA eligiendo
la misma foto que no es ilustrativa de nada
,
y muy grandota
(que escribir da mucha pereza y así llenamos más hueco), sobre quien dice que manda en Cuba... lo dicho... tenemos a fachas que se pueden haber confundido hoy en el quiosco y haberse llevado LO PAÍS... y a pijoprogres que se hayan llevado EL ABECEDARIO... qué asco de periodismo!
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