Porque vale la pena reclamar un retraso de vuelo o un vuelo cancelado

Si le das importancia a tus vacaciones y sabes lo importantes que son para desconectar del dia a dia, este articulo es para ti ! De acuerdo con los Reglamentos Europeos 261/2004, todos los pasajeros tienen el derecho de recibir compensaciones durante algunas circunstancias especiales. Estas son las siguientes: Cuando no puede embarcar, en caso de que el vuelo haya sido cancelado o, lo más común, en caso de que se retrase. No dejes que las aerolineas destruyan tus planes. Ellos no lo sienten pero tu si.