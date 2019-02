Porqué Cristina Kirchner nunca irá presa

La ex presidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se pasó gran parte de la mañana de este lunes en dependencias judiciales, respondiendo por 8 acusaciones de corrupción, la mayoría derivadas de la llamada causa de los cuadernos. Un proceso que destapó el mayor caso de corrupción en la historia argentina y que tiene a la ex presidente como su principal imputada. Aunque no la única, ya que la acompañan numerosos ex altos cargos de su gobierno y, cosa inédita, más de un centenar de empresarios, que fueron los que pagaron los sobornos.