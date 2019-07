La pornografía en línea genera tantas emisiones de carbono como Bélgica

Esa fue la estimación a la que llegó la organización francesa The Shift Project, un think tank especializado en el efecto de las tecnologías digitales sobre el medioambiente. En términos generales, The Shift Project ha aplicado una metodología para conocer la cantidad de emisiones de gases de invernadero que se producen por actividades asociadas con las comunicaciones por Internet, las cuales dependen fundamentalmente de la energía eléctrica.