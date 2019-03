¿Por qué no a Rajoy?

El Tribunal no puede permitir que el testigo se escabulla y no ponga en conocimiento del Tribunal todo lo que sabe sobre hechos o datos relevantes en el juicio. Las reticencias, inexactitudes y el silenciamiento de hechos y datos relevantes se intuían durante la declaración de Mariano Rajoy. El juez no puede comportarse de una manera cuando el testigo es el expresidente del Gobierno y de otra cuando no lo es. La imparcialidad es la forma de manifestación del principio de igualdad en el ejercicio de la función jurisdiccional. Es una exigencia..