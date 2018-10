¿Por qué Medicina?

Con la locura de la auto matrícula he pensado que, había un par de cosillas que me hubiera gustado saber antes de comenzar a estudiar esta carrera. ¿Tienes que ser un lumbreras para estudiar medicina? No. Si tus motivos para escogerla tienen que ver con una persona por enamoramiento, no seré yo quien te diga que vas mal encaminado pero peor es escogerla por dinero y prestigio social y eso va entre las aspiraciones de muchos. Me impliqué en la representación estudiantil y allí descubrí muchos problemas: vomitar en los exámenes y competitividad.