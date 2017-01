Por qué los populares antioxidantes pueden ser perjudiciales para la salud

Muchas personas consumen antioxidantes como si fueran el elixir de la vida. Pero, de acuerdo con la ciencia, no son efectivos. O incluso son perjudiciales. ¿Qué dice la evidencia? Con el paso de los años, el poder de la vitamina C y muchos otros suplementos dietéticos ha encontrado poco respaldo científico. De hecho, con cada cucharada de suplemento que añadía a su jugo de naranja, Pauling probablemente perjudicaba su salud en lugar de beneficiarla. Sus ideas no sólo han demostrado ser erróneas, sino que incluso pueden ser peligrosas.