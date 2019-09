Popular youtuber perdió millonario contrato por hacerse vegetariano

Felipe Neto, con 34 millones de suscriptores, decidió volverse vegetariano por "convicción personal" y dejó de percibir 470 mil reales. "Tenía la opción de cumplir el contrato y anunciar mi nueva dieta después, pero decidí que ya había sido demasiado hipócrita comiendo carne, conociendo las consecuencias", "De esto saco dos lecciones: 1) Realmente me convertí en alguien de quien me siento orgulloso. Mis convicciones no están a la venta. 2) Perdí casi medio millón de reales por hacerme vegetariano. Ahora no como carne ni loco".