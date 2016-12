3 meneos 25 clics

No, no es lo que estás pensando. No tiene nada que ver con la aplicación para ver series y películas en streaming, pero no deja de ser curioso que le hayan dado ese nombre. "Popcorn Time" el malware, es un nuevo tipo de ransomware aún en desarrollo y descubierto por Malware Hunter Team que tiene una nueva y bastante despreciable estrategia: te ofrece la llave para descifrar tus archivos si infectas a otros usuarios.