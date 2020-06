"Ponte la mascarilla. Mañana llorarás y le echarás la culpa a otro"

A ti, asesino, asesina, inconsciente, ignorante, que crees que este virus ya no va contigo, que ya no infecta, que ya no contagia, que ya no mata: la mascarilla bien colocada o colocada no es para ti, estar con los y las amigas de botellón o con un altavoz arrastrando los pies por la calle sin distancias no es para ti. Te crees invencible. A ti no te va a pasar nada. Solo afecta a los más mayores y a los débiles. "Es la selección natural", debes pensar.