Ponsatí reparte hostias para todos

La exconsellera de Educación, Clara Ponsatí, en una entrevista en El Punt-Avui, critica a sus ex compañeros de Govern, de los que cuestiona su "dignidad", y afirma que "ponerte a disposición de la justicia de la que te acabas de declarar independiente lo encuentro de una incongruencia máxima; se entregaron". También critica la táctica de ERC de aumentar la base social : "no la he visto suficientemente verbalizada. Es una táctica que vemos por inferencias: como Junqueras se comunica a través de los evangelios es difícil interpretarlo."