Ponsatí: «El Govern no está haciendo nada para avanzar hacia la independencia»

La ex consellera Clara Ponsatí se ha mostrado muy crítica con el Govern que encabeza Pere Aragonès: “Me parece que es un Govern para no hacer nada; no está haciendo nada para avanzar hacia la independencia”, dijo entrevistada en el programa Preguntes Freqüents de TV3. La eurodiputada criticó también la coalición que forman ERC y Junts: “Su objetivo es el mientras tanto”.