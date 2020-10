¿Ponemos en marcha un programa de " Vigilancia Vecinal "?

En España, la vigilancia vecinal no es un recurso demasiado utilizado, con lo que haría falta un mayor compromiso, no sólo por parte de los ciudadanos, sino también (y sobretodo) de la policía local, que deberían crear un mayor vínculo de confianza con los ciudadanos y dejar de utilizar métodos como que la mayor presencia policial en una zona puede reducir las tasas de delincuencia, algo que no demuestra que eso sea así...