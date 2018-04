Pon una negra en tu mesa para ser chachi

Sí, pon una negra en tu mesa. Eso queda moderno. O, bueno, no la pongamos, pero utilicemos la imagen de Angela Davis para promocionar nuestra jornada de feminismo hegemónico. Así no nos podrán decir que no hemos tenido en cuenta a una mujer negra. Pero no nos preguntemos cómo queda que en nuestro cartel, para que quede chachi interseccional y diverso, aparezca una mujer negra y luego en la jornada que anuncia ese cartel chachi, interseccional y diverso, no haya ninguna ponente negra. Porque, bah, qué pueden aportar.