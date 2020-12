Polonia sancionará la retirada de mensajes en redes sociales que no incumplan las leyes polacas [ENG]

El ministro de justicia de Polonia anunció una ley para que los usuarios de redes sociales puedan recurrir la retirada de mensajes en redes sociales en un nuevo tribunal especial para la libertad de expresión. El objetivo de esta ley es dar a los usuarios la seguridad de que sus mensajes no serán retirados arbitrariamente. Las redes sociales no podrán retirar contenido o bloquear perfiles si no han violado ninguna ley polaca. Si no cumplen con la resolución se exponen a multas de hasta 1,8 millones de euros (8 millones de eslotis).