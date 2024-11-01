Pollo a la brasa logra estar en el top 3 de dos prestigiosos rankings internacionales de comida de Taste Atlas

La revista Taste Atlas colocó el pollo a la brasa en la lista de Mejores platos de pollo en el mundo y en las Mejores comidas sudamericanas junto con el pan con chicharrón. El pollo a la brasa sigue conquistando los mejores rankings de comidas en el mundo. Ahora, la prestigiosa revista Taste Atlas colocó al plato bandera del Perú en el top 3 de dos de sus últimas listas de este 2025. De acuerdo con la página oficial del mencionado portal, el pollo a la brasa se ubica en el tercer lugar de 'Las 100 mejores comidas sudamericanas' en el ranking