La politóloga española que mostró otra realidad de Caracas

RT: ¿Están convencidos de que hay una "crisis humanitaria"? A.T.: Los medios sustentan la crisis humanitaria en que hay gente comiendo de la basura, que se mueren niños en los hospitales porque no hay insumos. Esto pasa en muchos países de América Latina y no por eso han declarado una crisis humanitaria, que no es lo mismo que una crisis económica. El tema de la "crisis humanitaria" es un operativo de guerra psicológica para justificar una intervención militar novedosa.