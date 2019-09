Los políticos, principal problema para un 13,9% más de españoles que hace 6 meses

Desde el pasado mes de abril, cuando fuimos a votar en las elecciones del 28 de aquel mes, los políticos se han convertido en uno de los principales problemas para los españoles. Seguro que nada ha tenido que ver los seis meses de bloqueo político, de tú tienes más culpa que yo, de que no lleguemos a un acuerdo, de ahora te ofrezco coalición, de ahora no te ofrezco coalición, de quiero tantos ministerios, de no me valen esos ministerios, y de un largo etcétera que nos ha conducido a la actual situación.