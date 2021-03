De los 53 políticos vacunados han dimitido 11. Las excusas: dosis sobrantes, para dar confianza a la ciudadanía o "porque si no me vacunaba, los técnicos tampoco". "Yo no quería vacunarme, porque no creo en la vacuna, pero sobraron unas dosis y las enfermeras me dijeron que si no me vacunaba yo las iban a tirar, así que dije que sí", ha explicado el alcalde de El Guijo a ABC.