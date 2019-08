Políticos condenados por su relación con el GAL pasaron menos tiempo en la cárcel que los jóvenes de Altsasu

Hubo un día en el que un ex presidente del Gobierno fue a la puerta de una cárcel para despedir a uno de los suyos. El 10 de septiembre de 1998, Felipe González se desplazó a la centro penitenciario de Guadalajara para darle el último abrazo al ex ministro del Interior José Barrionuevo y al ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, condenados por su responsabilidad en una de las obras del GAL: el secuestro de Segundo Marey.