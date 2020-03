La política del tiempo y el poder de los calendarios

El poder de controlar el tiempo no es solo un sueño en la ficción, sino también en la política. Aunque hoy el sistema de medición más extendido sea el gregoriano, no todo el mundo se rige por el paradigma de los años con doce meses y 365 días. Las reformas de los calendarios, la elección del año cero, el cambio de los nombres de los meses o el adelanto de la hora son ejemplos de cómo la política ha alterado las normas del tiempo por razones no siempre astronómicas.