Trabajo propone una rebaja fiscal para conseguir el 'sí' de los empresarios a la subida del 3,1% del SMI

Desde el equipo de Yolanda Díaz apuntan a que esta nueva "compensación fiscal" se concretará en los próximos días y afectará a las empresas con mayor volumen de trabajadores percibiendo el piso salarial. En cualquier caso, matizan desde el ministerio, la rebaja estaría supeditada a la mejora de las condiciones salariales de las empresas beneficiarias: "Es un incentivo para que suban los salarios".
por otro lado y para todos:
Básicamente es como si tu jefe te dice que te va a subir el sueldo un 3,1% pero una parte te la va a descontar de la nómina. Lo peor es que lo propone quien en teoría debería defender tus intereses.
Vamos pillando, todos en general, por qué Podemos no quiere ir con esta gente ni a comprar tabaco?