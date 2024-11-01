Trabajo propone una rebaja fiscal para conseguir el 'sí' de los empresarios a la subida del 3,1% del SMI

Desde el equipo de Yolanda Díaz apuntan a que esta nueva "compensación fiscal" se concretará en los próximos días y afectará a las empresas con mayor volumen de trabajadores percibiendo el piso salarial. En cualquier caso, matizan desde el ministerio, la rebaja estaría supeditada a la mejora de las condiciones salariales de las empresas beneficiarias: "Es un incentivo para que suban los salarios".