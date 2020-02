Algunas especies de polillas sordas pueden absorber hasta el 85 por ciento de la energía sonora entrante de los murciélagos depredadores, que utilizan la ecolocación para detectarlos. Los hallazgos, publicados en el Journal of the Royal Society Interface , revelan que las polillas, que no pueden escuchar las llamadas ultrasónicas de los murciélagos, han desarrollado esta ingeniosa estrategia defensiva para ayudarlas a sobrevivir.