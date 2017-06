Los policías de Madrid denuncian trabajar como en “los años de dictadura y represión”

Los sindicatos aseguran que no se respeta su jornada laboral o se les niega información creando “una continua desmotivación de los policías nacionales”. Los policías de la Comunidad de Madrid no recuerdan “tiempos tan nefastos para los policías nacionales, tiempos que nos trasladarían a años de dictadura y represión, donde no existían derechos ni libertades, donde el ordeno y mando eran el pan nuestro de cada día”.Así de duros se han mostrado en sus reivindicaciones contra el jefe de Policía de la Comunidad de Madrid,Alfonso José Luis Fernández