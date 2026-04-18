Los policías acusados de golpear "con una fuerza innecesaria" a una familia colombiana durante unas detenciones alegan que fueron agredidos

El juzgado que investiga la intervención policial en la que cinco ciudadanos colombianos fueron golpeados "brutalmente" por agentes de la Policía Nacional durante unas detenciones, en mayo de 2025, en la calle San Vicente de València, ha citado este viernes a declarar a los seis agentes intervinientes, después de admitir a trámite la querella de los afectados, que acusan a los policías de usar "una fuerza totalmente desproporcionada e innecesaria" durante su intervención.