Pese a contar ya con el 60 % del pedido, la Dirección General no sólo no ha repartido los dispositivos entre las unidades a las que se asignará sino que no ha completado aún el proceso de formación previo. De acuerdo con las condiciones del concurso, el proveedor quedaba obligado a adiestrar a 25 instructores, que son los que posteriormente tendrán que preparar a los agentes que portarán este dispositivo incapacitante cuando estén de servicio en la calle.