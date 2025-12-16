La Policía sitúa a Julio Martínez como testaferro de Zapatero con varios negocios en Venezuela

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sitúa al empresario Julio Martínez Martínez, de 58 años y natural de Elda (Alicante), como presunto «testaferro» del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y de sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Según aseguran fuentes policiales a THE OBJECTIVE, la relación entre Zapatero y Martínez Martínez se inició en 2012, justo después de que el socialista abandonara La Moncloa.