edición general
9 meneos
17 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
La Policía sitúa a Julio Martínez como testaferro de Zapatero con varios negocios en Venezuela

La Policía sitúa a Julio Martínez como testaferro de Zapatero con varios negocios en Venezuela

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sitúa al empresario Julio Martínez Martínez, de 58 años y natural de Elda (Alicante), como presunto «testaferro» del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y de sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Según aseguran fuentes policiales a THE OBJECTIVE, la relación entre Zapatero y Martínez Martínez se inició en 2012, justo después de que el socialista abandonara La Moncloa.

| etiquetas: zapatero , plus ultra , testaferro , comisiones , udef
8 1 7 K 3 actualidad
6 comentarios
8 1 7 K 3 actualidad
#1 Marisadoro
".. aseguran fuentes policiales.."

"Objetivamente" incuestionable.
2 K 32
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Esto es como las minas de oro de ZP, no?
0 K 12
#3 Leon_Bocanegra
The Objetive, bulo.
0 K 11
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Se viene! Se viene!
0 K 8
platypu #4 platypu *
La aerolínea, en números rojos, contaba con apenas 350 trabajadores y operaba vuelos a solo tres destinos ¬¬
0 K 7
#6 RosarioMaria *
#4 Esta claro que esto apesta. Todo apunta a que el bobosolemne y sus niñas han trincado lo que no está escrito, aqui y en Venezuela. Cuando han visto las orejas al lobo se han repatriado todos, han comprado casitas en España, han borrado su empresa en redes y a seguir poniendo su cara de bobo para que gentuza de este sitio le sigan alabando. Espero que reciban su merecido el y sus vastagas.
1 K 19

menéame