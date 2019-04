La Policía salva a una bebé de morir atragantada en Madrid

La pequeña Sofía no sabe quiénes son Delfín y Alejandro, pero a buen seguro que sus padres se lo contarán tan pronto tenga uso de razón. Hablamos de dos agentes de la Policía Nacional que han logrado salvar a una niña de un mes de vida que se estaba ahogando. Todo ocurrió en el distrito de Barajas cuando los padres del bebé salieron a la calle en busca de auxilio al ver que su pequeña no respiraba y que no eran capaces de revertir el ahogamiento