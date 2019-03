La Policía rescata a una mujer a punto de morir por recrear 50 sombras de Grey

Testigos alertaron de una mujer maniatada dentro de un coche en la playa de las Teresitas, Tenerife. Los agentes econtraron a una mujer maniatada con bridas al volante. Además, también tenía bridas en el cuello, así como una cinta americana por lo que no podía hablar, estaba ahogándose poco a poco y había sufrido lesiones al intentar retirar las bridas. Cuando fue liberada la mujer reconoció que “pretendía recrear una escena de ‘Cincuenta sombras de Grey’ pero se me fue de las manos. No tengo pareja y estoy sola" y fue trasladada al hospital.