La Policía puso protección a la primera mujer del asesino de Tetuán el día del crimen

Estaba cansada de sus amenazas, constantes desde que se separaron, en 2016. Antes, el presunto autor del crimen de la calle de Tenerife, 11, en Tetuán, la había maltratado de forma sistemática, tanto física como verbalmente, pero ella no siempre había denunciado.Las amenazas que la mujer recibió no se quedaron ahí. «Sabes que no tengo nada que perder» fue otro de los mensajes. Al parecer, desde hacía tiempo mantenían una disputa porque Tomás no pagaba la pensión de los dos menores y ella quería solicitar la retirada de la patria potestad.