¿Policía política? No, gracias (Opinión)

Las evidencias se acumulan. En España, democracia europea; en el siglo XXI, no hace un siglo o durante la Transición, en el corazón del Ministerio de Interior parece que ha operado, y probablemente opera, una policía política dedicada a la caza del adversario. Solo la sospecha ya inquietaba. Ahora la certeza asusta.. La misión de esa policía política no consistía en perseguir el crimen y combatirlo, sino urdirlo y colgárselo luego a todo contrincante político. Poner orden no nos sirve ni para empezar, señor ministro. Hay que hacer limpieza..